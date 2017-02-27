Стартовал всероссийский конкурс детского и юношеского творчества

zemlya-talantov.ru

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Земля талантов".

Принять участие могут дети 7-17 лет. Особое внимание организаторов детям из неполных и многодетных семей, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Тема конкурса: "Советская лирика. Достижения последнего столетия" (к отборочным турам допускаются конкурсанты с репертуаром произведений советской эстрады, а также произведений о Великой Отечественной войне, Победе, космосе, Олимпиаде-80 и других достижениях того времени).

Номинации:

- Вокал: академическое пение, народное пение, эстрадное пение (солисты, дуэты, ансамбль до пяти человек).

- Хореография: хореографические ансамбли (не более 12 человек на сцене), дуэты и солисты — исполнители эстрадного и классического танца.

- Литературное творчество/художественное чтение: поэзия, конкурс чтецов.

Заявки на участие принимаются через специальную форму на сайте конкурса.

Отборочные смотры будут проходить в Карачаево-Черкессии, Хакасии, Крыму, Приморском крае, Белгородской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Свердловской, Ростовской областях и Севастополе (при поступлении множества заявок список регионов может быть увеличен) до 25 июня.

В состав жюри войдут известные музыканты-исполнители, педагоги музыкально-образовательных учреждений, а также другие деятели искусств РФ. Финальный гала-концерт с участием известных деятелей культуры и звёзд эстрады состоится в сентябре.