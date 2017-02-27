"Встреча поколений" помогает участникам Великой Отечественной войны

Фото ТРОД "Вдохновение"

Участников Великой Отечественной войны навестили представители Тюменского регионального общественного движения молодых людей с ограниченными способностями "Вдохновение" вместе с членами Совета ветеранов Восточного округа в рамках проекта "Встреча поколений".

Участник блокады Ленинграда Иван Никифоров рассказал о тяжелом военном времени, о том, что после войны работал на заводе начальником участка.

Михаил Горемыкин родился в Ильиновке Октябрьского района Амурской области, ему 98 лет. Он рассказал, как принимал участие в войне с Японией в 1945 году в звании старшины. Вспоминал, сколько тягот люди перенесли в военное и послевоенное время.

Алексей Голендеев рассказал, как воевал на Северо-Западном Волховском фронте, а после войны работал директором школы. Алексей Григорьевич стал заслуженным учителем РСФСР.

Долго ребята беседовали с передовиком и участником блокады Ленинграда Петром Александровым.

"Мне уже 94 года. На фронт был призван в 1942 году, участвовал в блокаде Ленинграда, где и получил ранение", - отметил он.

"Мы будем продолжать навещать ветеранов Великой Отечественной войны, ведь благодаря им мы живем", - подытожил председатель Тюменского регионального общественного движения молодых людей с ограниченными способностями "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.

Ирина Шемякина