"Встреча поколений" помогает участникам Великой Отечественной войны
Фото ТРОД "Вдохновение"
Участников Великой Отечественной войны навестили представители Тюменского регионального общественного движения молодых людей с ограниченными способностями "Вдохновение" вместе с членами Совета ветеранов Восточного округа в рамках проекта "Встреча поколений".
Участник блокады Ленинграда Иван Никифоров рассказал о тяжелом военном времени, о том, что после войны работал на заводе начальником участка.
Михаил Горемыкин родился в Ильиновке Октябрьского района Амурской области, ему 98 лет. Он рассказал, как принимал участие в войне с Японией в 1945 году в звании старшины. Вспоминал, сколько тягот люди перенесли в военное и послевоенное время.
Алексей Голендеев рассказал, как воевал на Северо-Западном Волховском фронте, а после войны работал директором школы. Алексей Григорьевич стал заслуженным учителем РСФСР.
Долго ребята беседовали с передовиком и участником блокады Ленинграда Петром Александровым.
"Мне уже 94 года. На фронт был призван в 1942 году, участвовал в блокаде Ленинграда, где и получил ранение", - отметил он.
"Мы будем продолжать навещать ветеранов Великой Отечественной войны, ведь благодаря им мы живем", - подытожил председатель Тюменского регионального общественного движения молодых людей с ограниченными способностями "Вдохновение" Тимур Нигматуллин.
Ирина Шемякина