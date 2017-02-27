up

27.02.2017 понедельник

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени -5..-7 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На ферме в Омутинском районе родились козлята

11:43 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.foxfirefarmnigerians.com

37 козликов и 34 козочки родились на Окуневской ферме в Омутинском районе.

По словам управляющего фермой Айдархана Рамазанова, в декабре 2016 года все стадо молочных коз перед окотом было переведено в состояние запуска.

"Всего в 2017 году по плану мы должны получить 980 голов приплода. Половина из них, надеемся, будут козочками, которых после выращивания пустим на ремонт основного дойного поголовья коз, излишки продадим. А вот козликов поставим на откорм с последующей реализацией на мясо. Всего за 2017 год мы должны произвести 316 тонн козьего молока и реализовать 19,6 тонны мяса. Провели частичную выбраковку низкоудойных коз и заменили их на более продуктивных. Задача до конца года: довести маточное поголовье животных до 600 голов", - пояснил Айдархан Рамазанов.

После окончания подсосного периода козлят переведут на раздельное содержание, а их мам начнут доить для производства и реализации козьего молока, сообщает администрация Омутинского района.

Соб. инф.

Теги: Омутинский район , фермеры , животноводство , молоко , АПК

Последние новости

14:18 Русское географическое общество запустило молодежный портал
14:07 В Уватском районе вывозят снег с подтопляемых территорий
13:56 Большинство россиян не изменят режим питания в Великий пост
13:45 8 марта тюменцы будут отдыхать один день
13:34 Телеканал "Моя планета" объявил кастинг ведущих
13:23 В Сорокинском районе осудят браконьера
13:11 Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону
13:00 Стартовал всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
12:49 Предприниматели претендуют на звание "Лидер доверия потребителей-2017"
12:38 Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вошел в число самых популярных мужчин России

Делегация Тюменской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

Новый продукт от тюменского завода заинтересует строителей и отделочников

Инновационные энергосберегающие технологии поддержат в Тюмени

Общество

Русское географическое общество запустило молодежный портал

В Уватском районе вывозят снег с подтопляемых территорий

Большинство россиян не изменят режим питания в Великий пост

Спорт

Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону

Тюменские дзюдоисты завоевали пять медалей в Чехии

Дзюдоист из Тюмени завоевал бронзу Гран-при в Германии

Происшествия

В Сорокинском районе осудят браконьера

Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени

Тюменский суд отправил наркодельца за решетку на восемь лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+