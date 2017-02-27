На ферме в Омутинском районе родились козлята

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37 козликов и 34 козочки родились на Окуневской ферме в Омутинском районе.

По словам управляющего фермой Айдархана Рамазанова, в декабре 2016 года все стадо молочных коз перед окотом было переведено в состояние запуска.

"Всего в 2017 году по плану мы должны получить 980 голов приплода. Половина из них, надеемся, будут козочками, которых после выращивания пустим на ремонт основного дойного поголовья коз, излишки продадим. А вот козликов поставим на откорм с последующей реализацией на мясо. Всего за 2017 год мы должны произвести 316 тонн козьего молока и реализовать 19,6 тонны мяса. Провели частичную выбраковку низкоудойных коз и заменили их на более продуктивных. Задача до конца года: довести маточное поголовье животных до 600 голов", - пояснил Айдархан Рамазанов.

После окончания подсосного периода козлят переведут на раздельное содержание, а их мам начнут доить для производства и реализации козьего молока, сообщает администрация Омутинского района.

Соб. инф.