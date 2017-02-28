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Маленькие тюменцы отправятся в гости к сказочнику, а взрослые - на танцы

08:03 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Танцевальный вечер, встречи в библиотеках и творческий смотр пройдут для горожан 27 и 28 февраля.

В танцевальной программе "Золотой возраст" для старшего поколения во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) 27 февраля организуют традиционные народные пляски и частушечные напевы. Начало в 18 часов.

28 февраля в 11 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час избирателей "Учусь быть гражданином".

Утренник "В гостях у дедушки Корнея" начнется в 11 часов в библиотеке №19 (ул. Станционная, 18а/1. Ребята поиграют в игру "Корзина с потерянными вещами": малышам предстоит отгадать, чьи это вещи, кто их потерял, и помочь вернуть их в сказку, а также отгадают загадки и побывают на острове "Путаница".

Для учащихся 8-11 классов к 215-летию со дня рождения писателя Виктора Гюго в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а) в 12 часов начнется литературный вечер.

В Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) в 18 часов начнется творческий смотр детского ансамбля казачьей песни "Тюменские робята".

Детская школа искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а) в 18 часов 30 минут приглашает на концертную программу "За нами Россия", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: танцы , концерты , ДК Строитель , библиотеки

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