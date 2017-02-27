В Ялуторовске на Масленицу впервые удалось перевернуть трехметровый блин

фото газеты "Ялуторовская жизнь"

Ялуторовским кулинарам с одиннадцатой попытки удалось перевернуть трехметровый блин. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал один из организаторов праздника, специалист городского Дворца культуры Иван Крутько.

"Правда, блин немного потрескался, а с краю порвался, но в целом он удался", - отметил он.

Процесс этой захватывающей процедурой транслировали онлайн. Может быть, такое повышенное внимание несколько смущало пекарей, которые утверждали, что 20 февраля на специальной репетиции, результат был гораздо лучше.

Это был не единственный сюрприз на ялуторовской Масленице – жителей и гостей города порадовали так же гигантским мороженым, гигантским пирогом-манником от "Юнигрэйн", семиметровым батоном "Докторской" колбасы от мясокомбината "Ялуторовский", 200 кг тортом от "Провинции" и двухметровым рыбным пирогом от "Арагаца".

Первый гигантский блин в Ялуторовске решили испечь на Масляницу в 2007 году. Тогда же появилась трехметровая железная сковорода, отлитая на Ялуторовском ремзаводе. Затею прочили в книгу рекордов Гиннеса сразу в трех номинациях: самая большая сковорода, самое большое количество продуктов для приготовления блина и приготовление блина на открытом воздухе. Но блин распался на несколько кусочков. Это беда преследовала ялуторовских кулинаров все десять лет.

Пока самой удачной попыткой специалисты считают блин 2014 года. Тогда впервые решили испечь сразу два и недаром. Первый блин совершенно не удался. А вот второй успешно перевернули, но в процессе он все-таки треснул.

﻿ фото газеты "Ялуторовская жизнь" 1 /

Борис Олейник