28 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на катке СДЮСШОР "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнется открытый областной турнир по фигурному катанию "Тюменские звездочки".

В Тюмени в 10 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется День молодого избирателя.

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется первенство Вооруженных Сил РФ по легкой атлетике среди сборных команд общеобразовательных организаций Министерства обороны РФ.

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" начнутся отборочные соревнования среди сотрудников органов прокуратуры Уральского федерального округа по гиревому спорту и волейболу.

В Тюмени в 11 часов на ул. Водопроводной, 36 (каб. 17) начнется пресс-конференция первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнеста Валеева "Об итогах работы в первом полугодии VII созыва".

В Тюмени в 14 часов в зале заседаний департамента АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47) начнется заседание научно-технического совета.

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется встреча с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским и главным редактором журнала "Русский репортер" Виталием Лейбиным.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в 15 часов в медиа-центре областной научной библиотеки им. Д. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется заседание пресс-клуба "НЕФОРМАТ" на тему "Бизнес в метрах. Реальность и мифы коммерческой недвижимости в Тюмени".

В Тюмени в 15 часов в городской юношеской библиотеке (ул. Червишевский тракт, 15) начнется встреча в формате "Job-библиотека".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, сцена на пятом) начнется спектакль "Анна Франк".

В Тюмени в 19 часов во Дворце спорта (ул. Розы Люксембург, 12, корп. 1) начнется матч плей-офф 1/8 финала Чемпионата высшей хоккейной лиги сезона - ХК "Рубин" против ХК "ТХК" (Тверь).

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (в здании городского спорткомплекса-бассейна, ул.Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Внедрение системы управления очередью в ишимском ЗАГСе. Новое лицо Дворца бракосочетания".

Этот день в мире:

1533 – родился Мишель Монтень, французский писатель, философ-гуманист.

1846 – родился Джамбул Джабаев, казахский поэт-акын.

1893 – родился Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер.

1921 – начался Кронштадский мятеж – восстание моряков Кронштадта против большевистской диктатуры.

1926 – родилась Светлана Аллилуева, дочь Сталина.

1940 – первый управляемый полет ракетоплана с реактивным двигателем конструкции С. П. Королева.

1951 – умер Всеволод Вишневский, советский писатель, драматург, киносценарист.

1975 – произошла самая ужасная катастрофа в истории лондонского метро – состав из шести вагонов на полной скорости заехал в тупик и врезался в стену. Погибли 35 человек.

1986 – в Стокгольме на улице убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме.

2000 – трагически погибла киноактриса Марина Левтова.

2000 – федеральные войска взяли последний крупный населенный пункт в Чечне – Шатой.

2003 - в Якутии добыт супералмаз.