Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени

Фото следственного комитета РФ

Расследование уголовного дела в отношении жителя Курганской области, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности, завершено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, как установило следствие, 23 февраля 2015 года 24-летний обвиняемый на ул. Сакко Тюмени набросился на незнакомую девушку и начал ее избивать. После того, как девушка упала, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать, однако довести преступление до конца не смог. Девушке удалось убежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленник скрылся с места преступления. Кроме того, обвиняемый похитил у девушки деньги и телефон.

Следствие установило, что подозреваемый - 24-летний житель Курганской области. После преступления он покинул территорию Тюменской области. Два года злоумышленник скрывался от органов следствия, проживая в Курганской области.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.