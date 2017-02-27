Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону

Представитель тюменского центра спортивной подготовки Дмитрий Елхин завоевал бронзу в гонке на 20 км на чемпионате Уральского федерального округа по биатлону, который завершился в Тюмени.

Лучшим из мужчин в этой дисциплине стал представитель Югры Михаил Боярских, на втором месте - ямальский спортсмен Алексей Чулев.

В женской индивидуальной гонке на 15 км победу одержала свердловская спортсменка Тамара Воронина, на втором месте Екатерина Шумилова, на третьем - Алена Ильиных (обе из Югры).

В спринтерской гонке среди женщин лучший результат также показала спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Кристина Смирнова, на втором месте - Лариса Куклина (Ямал), третий результат у Екатерины Шумиловой (Югра). В мужском спринте первым финишировал Евгений Боярских (Югра), на втором месте его товарищ по команде Дмитрий Иванов, на третьей строчке расположился спортсмен ЦСП72 Илья Серков.

Завершился чемпионат гонками преследования. Победительницей среди женщин стала Лариса Куклина, Екатерина Шумилова - вторая, Инна Смирнова - третья (обе - Югра). Среди мужчин лучшее время у курганского спортсмена Владимира Иванова, на втором месте - Михаил Боярских из Югра, Дмитрий Елхин на третьей позиции, сообщает ЦСП72.