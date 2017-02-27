up

27.02.2017 понедельник

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени -5..-7 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону

13:11 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Представитель тюменского центра спортивной подготовки Дмитрий Елхин завоевал бронзу в гонке на 20 км на чемпионате Уральского федерального округа по биатлону, который завершился в Тюмени.

Лучшим из мужчин в этой дисциплине стал представитель Югры Михаил Боярских, на втором месте - ямальский спортсмен Алексей Чулев.

В женской индивидуальной гонке на 15 км победу одержала свердловская спортсменка Тамара Воронина, на втором месте Екатерина Шумилова, на третьем - Алена Ильиных (обе из Югры).

В спринтерской гонке среди женщин лучший результат также показала спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Кристина Смирнова, на втором месте - Лариса Куклина (Ямал), третий результат у Екатерины Шумиловой (Югра). В мужском спринте первым финишировал Евгений Боярских (Югра), на втором месте его товарищ по команде Дмитрий Иванов, на третьей строчке расположился спортсмен ЦСП72 Илья Серков.

Завершился чемпионат гонками преследования. Победительницей среди женщин стала Лариса Куклина, Екатерина Шумилова - вторая, Инна Смирнова - третья (обе - Югра). Среди мужчин лучшее время у курганского спортсмена Владимира Иванова, на втором месте - Михаил Боярских из Югра, Дмитрий Елхин на третьей позиции, сообщает ЦСП72.

Теги: биатлон

Последние новости

14:18 Русское географическое общество запустило молодежный портал
14:07 В Уватском районе вывозят снег с подтопляемых территорий
13:56 Большинство россиян не изменят режим питания в Великий пост
13:45 8 марта тюменцы будут отдыхать один день
13:34 Телеканал "Моя планета" объявил кастинг ведущих
13:23 В Сорокинском районе осудят браконьера
13:11 Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону
13:00 Стартовал всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
12:49 Предприниматели претендуют на звание "Лидер доверия потребителей-2017"
12:38 Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вошел в число самых популярных мужчин России

Делегация Тюменской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Владимир Якушев сыграл в хоккей в честь Дня защитника Отечества

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

Новый продукт от тюменского завода заинтересует строителей и отделочников

Инновационные энергосберегающие технологии поддержат в Тюмени

Общество

Русское географическое общество запустило молодежный портал

В Уватском районе вывозят снег с подтопляемых территорий

Большинство россиян не изменят режим питания в Великий пост

Спорт

Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону

Тюменские дзюдоисты завоевали пять медалей в Чехии

Дзюдоист из Тюмени завоевал бронзу Гран-при в Германии

Происшествия

В Сорокинском районе осудят браконьера

Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени

Тюменский суд отправил наркодельца за решетку на восемь лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+