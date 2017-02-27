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Телеканал "Моя планета" объявил кастинг ведущих

13:34 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.moya-planeta.ru

Российский телеканал о путешествиях "Моя Планета" ищет новых ведущих, которые будут путешествовать по миру и проходить квесты в незнакомых им городах. Дедлайн 31 марта.

Весной канал запускает проект "Чужие в городе" — тревел-квест с элементами реалити-шоу. Съемки пройдут в Париже, Амстердаме, Лондоне, Барселоне, Лондоне, Дубае, Гонконге и других городах мира. В каждый из городов отправится новая пара ведущих. Им предстоит пройти квест - добраться из пункта "А" в пункт "Б" в незнакомом городе и сделать это быстрее, чем соперник. По пути ведущие выполнят несколько заданий. Потребуется эрудиция, умение ориентироваться на местности и находчивость.

"Мы ищем яркую личность, обладающую харизмой, способностью приковывать к себе внимание. Прежде всего это, а уже потом - все остальное", - отметил главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников.

Среди "остального" — чувство юмора и спортивный дух, коммуникабельность и увлеченность путешествиями. Пригодятся стрессоустойчивость, навыки выживания в незнакомых местах, готовность к приключениям. Обязательным условием участия является наличие загранпаспорта и положительной визовой истории у соискателя.

Как подать заявку на вакансию ведущего:

1. В одной из социальных сетей ("Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook или Instagram) разместите пост c видео. Расскажите в видео, почему именно вы должны стать ведущим проекта "Чужие в городе". Длительность видео — не более 1 минуты. Если вы не являетесь пользователем социальных сетей, отправляйте видеоролик по адресу selfie@moya-planeta.ru.

2. В подписи к посту в социальных сетях обязательно поставьте хештег #кастингМоейПланеты. Так редакция канала не пропустит ваш ролик.

Последний день подачи заявки — 31 марта.

Съемки проекта пройдут летом 2017 года. Телеканал покажет передачи с участием зрителей осенью 2017 года.

Победитель будет получать денежное вознаграждение.

Теги: кастинг

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