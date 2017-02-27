В Сорокинском районе осудят браконьера

Фото следственного комитета РФ

Браконьер предстанет перед судом за незаконную охоту на сибирскую косулю в Сорокинском районе.

Как следует из материалов уголовного дела, 18 января 2017 года инспекторы Сорокинского районного отдела Госохотуправления Тюменской области на снегоходах выехали в рейд. Недалеко от деревни Преображенка они обнаружили место разделки дикого животного, а также голову, шкуру и внутренности, которые были прикопаны в снегу. Рядом были следы снегохода, которые привели к одному из домовладений в деревне Преображенка. Инспекторы о браконьерстве сообщили в полицию. Вскоре к дому прибыли сотрудники полиции и 46-летний Сергей Сидяков, который привез своего родного брата с супругой в Преображенку, где они проживали. В ходе осмотра территории домовладения возле бани был обнаружен снегоход с пятнами бурого цвета на корпусе, который принадлежал Сергею Сидякову. Ему стали задавать вопросы, и он сознался в охоте.

Браконьер рассказал, что 17 января на машине приехал в Преображенку, притащив на буксире снегоход, на котором поехал в лес и добыл косулю в запрещенные на охоту сроки. Снегоход он оставил у брата, а мясо на машине увез к себе домой в Большое Сорокино.

Действиями Сидякова был причинен ущерб природе в сумме 60 тыс. рублей, который он возместил в полном объеме.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.