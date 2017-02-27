Большинство россиян не изменят режим питания в Великий пост

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73% жителей России собираются сохранить обычный режим питания во время Великого поста, начавшегося у православных верующих, сообщает "Интерфакс".

Частично поститься (например, отказаться от мяса или от спиртного) планируют 18% респондентов, а 4% намерены поститься в последнюю, самую строгую неделю поста. Полный пост в течение всех семи недель настроены соблюдать 2% россиян.

На время поста ограничить употребление спиртных напитков готовы 30% россиян, сексуальную жизнь - 15%, сократить потребление развлекательной информации, развлечения - 19%, показал опрос, проведенный среди 1 тыс. 600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

27 февраля у православных верующих начался Великий пост. Он продлится семь недель и завершится с началом Пасхи, которая в 2017 году у христиан всех конфессий приходится на 16 апреля.

Соб. инф.