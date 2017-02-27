Русское географическое общество запустило молодежный портал

www.rgo.ru

Молодежный портал Русского географического общество начал работу. Теперь вся информация о проектах РГО для детей и молодежи собрана на одном сайте.

Тюменцы могут стать частью большой команды юных исследователей, расширить свой кругозор, открыть двери в удивительный мир географии России и обрести новых друзей.

На новом сайте размещены анонсы предстоящих мероприятий, а также новости об уже прошедших событиях. На портале легко оформить заявку на участие в волонтерских экспедициях, профильных сменах общества в детских центрах "Смена", "Орленок", "Океан" и "Артек", международных летних школах РГО, добровольческих проектах в заповедниках и других мероприятиях.

Здесь можно узнать, как открыть молодежный клуб РГО и найти информацию о действующих в регионах России клубах.

Для тех, кто хочет участвовать в жизни общества, на сайте предлагается заполнить анкету и вступить в ряды волонтеров РГО. Кроме того, можно пройти тест, проверив свои знания по географии, или принять участие в викторине и выиграть приз, сообщает пресс-служба РГО.

отметим, что молодежные клубы РГО начали открываться в России с 2013 года. Проект был создан для того, чтобы объединить современную молодежь вокруг идей и ценностей общества, помочь лучше узнать географию, традиции и культуру России. Всевозможные игры, дискуссии, квесты, походы, конференции, экскурсии, соревнования – всё это доступно для множества увлеченных ребят по всей стране. Помимо этого, участникам молодежных клубов предоставляется возможность проявить себя в проектах РГО международного и всероссийского уровня, побывать в волонтерских экспедициях.