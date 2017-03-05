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Тюменская область вошла в тридцатку регионов с самым высоким уровнем продаж авто

20:02 05 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.autostat.ru

Рейтинг 30 российских регионов с высоким уровнем продаж легковых автомобилей на тысячу жителей опубликовало аналитическое агентство "Автостат".

Тюменская область заняла в нем 27 место - на тысячу жителей в 2016 году здесь было продано восемь автомобилей. Подобные показатели отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, Ульяновской, Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Архангельской, Оренбургской, Вологодской, Свердловской, Ярославской областях и Ставропольском крае.

По девять и десять автомобилей на тысячу жителей продано в Липецкой, Белгородской, Тульской, Калужской областях, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской областях, Краснодарском и Пермском крае. Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место, здесь продано 11 автомобилей. Лидеры рейтинга - Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, где на тысячу жителей пришлись 15 и 16 новых авто.

Отмечается, что в среднем по стране на тысячу жителей приходится девять проданных автомобилей. В 67 субъектах этот показатель оказался еще ниже.

Теги: автомобиль , рейтинг

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