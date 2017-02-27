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Приложения с бесплатными видеолекциями "Исторические субботы" стали доступны в App Store и Google Play

16:41 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Видеозаписи лекций по истории России из цикла "Исторические субботы" теперь  можно получить с помощью мобильных приложений для устройств на платформе Apple и Android.

Лекторий "Исторические субботы" -  совместный образовательный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества (РВИО). Он реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России. В рамках научно-популярного цикла лекций "Исторические субботы" известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.

Лекторий "Исторические субботы" был открыт в феврале 2016 года председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным и председателем РВИО, министром культуры РФ Владимиром Мединским. За это время публичные лекции о становлении и развитии Российского государства посетило более 7 тыс. слушателей.

Сборник видеозаписей лекций "Исторические субботы" находится в бесплатном доступе в мобильных приложениях Google Play и App Store.

Также видеозаписи лекций можно найти на сайте: История.РФ, Российского военно-исторического общества и Государственного исторического музея, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Лекции проходят каждую субботу (в 12 и 15 часов) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3. Вход на лекции свободный.

Теги: история , лекции

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