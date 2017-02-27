Воспитанники гимназии ТюмГУ лидировали в олимпиаде по биологии

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Знания в биохимии и генетике, анатомии и физиологии проверили в Институте биологии ТюмГУ участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Традиционно высокие результаты показали воспитанники университетской гимназии.

Хозяева площадки предоставили в распоряжение конкурсантов лучшее оборудование. Среди десятиклассников победителем стал ученик гимназии ТюмГУ Валентин Симахин, а его товарищ по команде Валерий Федорец, также воспитанник вузовской гимназии, занял третье место.

На третьем месте среди одиннадцатиклассников оказалась Екатерина Жигилева. Ученица университетской гимназии незадолго до этого праздновала победу в аналогичных состязаниях юных химиков, а в прошлом году девушка была лучшей в финале Всероссийской олимпиады школьников по экологии, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.