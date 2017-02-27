Более пятисот викуловчан сдали ГТО в 2016 году

Фото ДЮСШ "Спринт"

515 учащихся школ Викуловского района сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 2016 году.

Как рассказала главный судья центра тестирования местной детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Надежда Загородных, из них 47 отмечены золотыми значками отличия, 15 серебряными и 20 бронзовыми. Тем, кто окончил школу в 2015-2016 учебном году, знаки отличия дали особое преимущество – дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

С начала 2017 года в зимнем фестивале ГТО поучаствовали семь команд школ района и пять трудовых коллективов. Их результаты также пойдут в официальный зачет с возможностью получить значок ГТО.

"В целом около 36 процентов жителей района систематически и регулярно занимаются спортом, и эта цифра с каждым годом растет. В 2017 году стартовал третий этап внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" для всех категорий от шести до 70 лет и старше. Думаю, среди викуловчан будет много желающих сдать нормы и получить значок", - отметила Надежда Загородных.

Она напомнила, что перед сдачей нужно зарегистрироваться, получить индивидуальный номер и медицинский допуск.

Евгения Шевцова