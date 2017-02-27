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Альберту Суфианову присвоили звание почетного работника здравоохранения Тюменской области

17:14 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Звание "Почетный работник здравоохранения Тюменской области" присвоено главному врачу Федерального центра нейрохирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации Альберту Суфианову за достигнутые трудовые успехи в сфере здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

Представителей разных профессий, которые добились успехов, чествовали в Тюмени накануне Дня защитника Отечества. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил выдающимся землякам почетные государственные, ведомственные и областные награды. Их удостоены 33 человека и два коллектива.

"Вы стали лучшими благодаря труду, упорству и желанию быть полезными Родине. Вы подаете пример верности гражданскому и профессиональному долгу, являетесь ориентиром для молодых коллег. Ваши трудовые победы и свершения отмечены высокими наградами и снискали вам уважение и признание земляков. Очень важно, когда каждый выполняет работу ответственно, честно и достойно",- обратился к награжденным Владимир Якушев.

В ответном слове Альберт Суфианов отметил, что эта награда - оценка труда всего коллектива.

"История Федерального центра нейрохирургии небольшая, всего пять лет. Но за это время нам удалось оказать помощь более 18 тысячам пациентов со всех регионов России и из-за рубежа", - сказал он.

Отметим, в ФЦН внедрены уникальные методы по проведению операций. Некоторые виды оперативных вмешательств выполняют только нейрохирурги ФЦН. Ежегодные объемы по проведению оперативных вмешательств в центре достигли 3 тыс. 500 операций в год. География пациентов – 79 российских регионов и 14 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Профессор Альберт Суфианов - член Ассоциации нейрохирургов Тюменской области, Ассоциации нейрохирургов России, Европейской ассоциации детских нейрохирургов, исполнительного комитета Азиатского конгресса нейрохирургов, первый и единственный нейрохирург от России в Международной академии нейрохирургов.

Суфианов лично берется за операции, которые еще не делают во многих странах. В 2016 году Альберт Акрамович создал и возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М.Сеченова. Впервые в истории Первого МГМУ уникальная клиническая база кафедры располагается не в Москве, а в регионе.

Избран депутатом Тюменской областной думы, удостоен звания почетного гражданина Тюмени, звания почетного гражданина города Вихоревка, присвоен знак "Отличник здравоохранения РФ".

Фото пресс-службы ФЦН

Теги: медицина , Владимир Якушев , Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени , награждение , Альберт Суфианов

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