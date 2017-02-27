На остров Белый привезут ветроэлектростанцию

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Очередная экологическая экспедиция отправится на остров Белый 28 февраля.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на департамент по науке и инновациям ЯНАО, специалисты Российского центра освоения Арктики подготовят все необходимое для волонтеров и ученых, которые летом приедут работать на остров. Завезут топливо, строительные материалы, продукты, другие грузы, а также ветроэлектростанцию для научно-исследовательского стационара.

Об этом корреспонденту ИА "Север-Пресс" сообщили в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.

Основные работы по уборке территории острова выполнили. В прошлом году участники экологической экспедиции и волонтеры очистили территории Полярной морской гидрометеорологической станции имени Попова и войсковой части. Остались небольшие участки, где и будут работать волонтеры. Они до конца очистят территорию метеостанции и береговую линии протоки, а также отдаленные участки геологоразведки. На очищенной территории организуют рекультивационные работы с привлечением соответствующих специалистов.