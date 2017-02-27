Озорная кошка ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Трехлетняя кошка по кличке Филиция ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Молодая озорная Филиция независима и игрива. Ладит с кошками, не боится щенков, с упоением играет с бумажками, веревочками, маленькими игрушками. Не скупится на ласку, главное - не тискать ее. Была найдена с переломом таза в четырех местах, поэтому не нужно позволять ей прыгать с большой высоты. Филиция умная и аккуратная: она ничего не портит в доме, прекрасно знает когтеточку и равнодушна к цветам.

Найдена в сентябре 2015 года на ул. Метелевской. Здорова, стерилизована, привита. Отдают со взносом в 500 рублей. Телефон: 8 912 382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова