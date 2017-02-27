Тоболяков снимут крупным планом в массовке исторической киноленты

Фото из группы "Тобол. Художественный фильм" во "ВКонтакте"

15 дипломантов тобольских конкурсов "Ай да коса" и "Ай да борода" стали обладателями специального приза от кинокомпании Solivs, работающей над созданием фильма "Тобол". Их снимут крупным планом в массовых сценах киноленты.

Как сообщила агентству "Тюменская линия" кастинг-директор фильма "Тобол" Анна Потапова, в базу на участие в массовке картины набрали около полутора тысяч человек.

"Около 800 человек с нами в контакте, - сказала Анна Потапова. – Думаю, всех их мы будем снимать в массовых сценах".

Большинство массовых экстерьерных съемок пройдут в марте и апреле. Первая массовка из 400 человек снимется в сцене ярмарки с 11 по 13 марта.

"Они будут делать то, что я скажу, - сказала Анна Потапова. – Ходить, бегать, стоять, лежать мертвыми – будет и такое".

Напомним, первый день съемок кинофильма "Тобол" назначен на 5 марта. По словам главного специалиста комитета по культуре и туризму Тобольска Натальи Журавлевой, особого наплыва туристов в городе в связи со съемками ленты не наблюдается. Известно, что на кастинг массовки приезжали люди из других городов России. Многие из них, как и съемочная команда, расположились в гостиницах Тобольска.

Ирина Ромашкина