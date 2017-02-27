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Дело о хищении на заводе ЖБИ-3 передано в суд

15:46 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Дело о хищении более 18,8 млн рублей направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, бывший начальник управления недвижимости завода железобетонных изделий-3 Наталия Н. с сентября 2014 года по апрель 2015 года похитила у завода четыре квартиры общей стоимостью более 18,8 млн рублей.

Она от имени завода и трех, ничего не знавших граждан, оформила четыре договора участия в долевом строительстве жилья на ул. Елизарова в Тюмени,  зарегистрировала их в органах Росреестра, а потом продала жилье.

В ноябре 2015 года Нестерова подала заявление на увольнение, в связи с чем на заводе был издан приказ о проведении выборочной ревизии документов. В ходе ревизии было выявлено хищение четырех квартир. В апреле 2016 года по заявлению завода  было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Тюменской области утвердила  обвинительное заключение и  направила  материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: уголовное дело , хищение , прокуратура

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