Дело о хищении на заводе ЖБИ-3 передано в суд

Фото следственного комитета РФ

Дело о хищении более 18,8 млн рублей направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, бывший начальник управления недвижимости завода железобетонных изделий-3 Наталия Н. с сентября 2014 года по апрель 2015 года похитила у завода четыре квартиры общей стоимостью более 18,8 млн рублей.

Она от имени завода и трех, ничего не знавших граждан, оформила четыре договора участия в долевом строительстве жилья на ул. Елизарова в Тюмени, зарегистрировала их в органах Росреестра, а потом продала жилье.

В ноябре 2015 года Нестерова подала заявление на увольнение, в связи с чем на заводе был издан приказ о проведении выборочной ревизии документов. В ходе ревизии было выявлено хищение четырех квартир. В апреле 2016 года по заявлению завода было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.