up

27.02.2017 понедельник

EUR 60.4535

USD 57.4762

В Тюмени -5..-7 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Редкий экспонат напомнил жителям Заводоуковска об операции "Кавказ" в Египте

17:47 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
hubara-rus.ru

Рукоятка управления самолета "Фантом" стала главным экспонатом выставки "Горячее солнце, горячий песок", открывшейся в Заводоуковском краеведческом музее ко Дню защитника Отечества.

Этот редкий экспонат, как рассказал корр. "Тюменская линия" научный сотрудник музея Алексей Севастьянов, привез из Египта уроженец Заводоуковска Николай Волгин.

"В страну пирамид наш земляк попал в составе 18-й зенитной ракетной дивизии особого назначения под командованием генерал-майора Алексея Смирнова, которая принимала участие в операции "Кавказ"", - пояснил он.

Операция "Кавказ" (Советско-израильская война) — прямая военная помощь вооруженных сил СССР армии Египта в войне с Израилем во время войны на истощение. Для отправки в Египет были отобраны 32 тыс. советских солдат и офицеров, зенитно-ракетная дивизия в составе трех зенитно-ракетных бригад и центра радиоэлектронной борьбы; истребительно-авиационная группа в составе двух полков и группа военных советников.

Подразделение, в котором служил Николай Волгин, вступило в бой в конце июня. Им был сбит израильский самолет "Фантом".

hubara-rus.ru

"Группе солдат во главе со мной было поручено выехать на место и собрать части сбитого "Фантома", - рассказал он сотрудникам музея. - Задание было выполнено. Части сбитого самолета погрузили в машину и привезли в штаб. Разгружая машины, я и увидел эту ручку пилота, быстро ее открутил и надежно спрятал. Этот боевой трофей я хранил в Египте, а потом привез на родину, в родной Заводоуковск".

Капитан Николай Волгин за выполнение своих обязанностей во время совместной деятельности с вооруженными силами Объединенной Арабской Республики был награжден медалью "За выполнение воинского долга" 1 степени. 9 рамадана 1390 года ( 8 ноября 1970 года) указ об этом был подписан президентом ОАР Анваром Садатом.

Эта золотая арабская вязь привлекает внимание заводоуковских школьников не меньше, чем рычаг управления боевым самолетом, а сама выставка, по словам Алексея Севастьянова, напоминает о боевых традициях солдат маленького сибирского города.

"Когда в 90-е годы рассекретили данные об участии советских войск в локальных войнах, я с удивлением отметил, что наши заводуковские солдаты принимали участие и в Египте, и в Сирии, и в Корее, и во Вьетнаме, и на Кубе, и в Анголе, и в Йемене, и в Эфиопии, и в Афганистане".

topwar.ru

Борис Олейник

Теги: музей , Египет , Заводоуковский городской округ

Последние новости

18:09 Более пятисот викуловчан сдали ГТО в 2016 году
17:58 28 февраля - события дня
17:47 Редкий экспонат напомнил жителям Заводоуковска об операции "Кавказ" в Египте Фото
17:36 Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры
17:25 Озорная кошка ищет дом
17:14 Альберту Суфианову присвоили звание почетного работника здравоохранения Тюменской области Фото
17:03 Тоболяков снимут крупным планом в массовке исторической киноленты
16:52 На остров Белый привезут ветроэлектростанцию
16:41 Приложения с бесплатными видеолекциями "Исторические субботы" стали доступны в App Store и Google Play
16:30 Хорея ищет терпеливого хозяина
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры

Правительство Тюменской области и фармацевтический холдинг "Эвалар" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Якушев и Александр Дюков подписали дорожную карту к соглашению о сотрудничестве

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

Новый продукт от тюменского завода заинтересует строителей и отделочников

Инновационные энергосберегающие технологии поддержат в Тюмени

Общество

Более пятисот викуловчан сдали ГТО в 2016 году

28 февраля - события дня

Редкий экспонат напомнил жителям Заводоуковска об операции "Кавказ" в Египте

Спорт

Баскетбольный "Шанс" взял бронзу в Казани

Югорчане забрали большинство медалей чемпионата УФО по биатлону

Тюменские дзюдоисты завоевали пять медалей в Чехии

Происшествия

Дело о хищении на заводе ЖБИ-3 передано в суд

В Сорокинском районе осудят браконьера

Обвиняемый в насилии житель Курганской области предстанет перед судом в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+