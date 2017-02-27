Редкий экспонат напомнил жителям Заводоуковска об операции "Кавказ" в Египте

hubara-rus.ru

Рукоятка управления самолета "Фантом" стала главным экспонатом выставки "Горячее солнце, горячий песок", открывшейся в Заводоуковском краеведческом музее ко Дню защитника Отечества.

Этот редкий экспонат, как рассказал корр. "Тюменская линия" научный сотрудник музея Алексей Севастьянов, привез из Египта уроженец Заводоуковска Николай Волгин.

"В страну пирамид наш земляк попал в составе 18-й зенитной ракетной дивизии особого назначения под командованием генерал-майора Алексея Смирнова, которая принимала участие в операции "Кавказ"", - пояснил он.

Операция "Кавказ" (Советско-израильская война) — прямая военная помощь вооруженных сил СССР армии Египта в войне с Израилем во время войны на истощение. Для отправки в Египет были отобраны 32 тыс. советских солдат и офицеров, зенитно-ракетная дивизия в составе трех зенитно-ракетных бригад и центра радиоэлектронной борьбы; истребительно-авиационная группа в составе двух полков и группа военных советников.

Подразделение, в котором служил Николай Волгин, вступило в бой в конце июня. Им был сбит израильский самолет "Фантом".

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"Группе солдат во главе со мной было поручено выехать на место и собрать части сбитого "Фантома", - рассказал он сотрудникам музея. - Задание было выполнено. Части сбитого самолета погрузили в машину и привезли в штаб. Разгружая машины, я и увидел эту ручку пилота, быстро ее открутил и надежно спрятал. Этот боевой трофей я хранил в Египте, а потом привез на родину, в родной Заводоуковск".

Капитан Николай Волгин за выполнение своих обязанностей во время совместной деятельности с вооруженными силами Объединенной Арабской Республики был награжден медалью "За выполнение воинского долга" 1 степени. 9 рамадана 1390 года ( 8 ноября 1970 года) указ об этом был подписан президентом ОАР Анваром Садатом.

Эта золотая арабская вязь привлекает внимание заводоуковских школьников не меньше, чем рычаг управления боевым самолетом, а сама выставка, по словам Алексея Севастьянова, напоминает о боевых традициях солдат маленького сибирского города.

"Когда в 90-е годы рассекретили данные об участии советских войск в локальных войнах, я с удивлением отметил, что наши заводуковские солдаты принимали участие и в Египте, и в Сирии, и в Корее, и во Вьетнаме, и на Кубе, и в Анголе, и в Йемене, и в Эфиопии, и в Афганистане".

topwar.ru

Борис Олейник