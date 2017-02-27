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Правительство Тюменской области и фармацевтический холдинг "Эвалар" подписали соглашение о сотрудничестве

16:08 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фармацевтическим холдингом "Эвалар" подписали глава региона Владимир Якушев и генеральный директор холдинга Лариса Прокопьева.

"Соглашение с хорошо известной в России и за ее пределами компанией "Эвалар" я считаю очень важным. Сегодня мы занимаем активную позицию в деле импортозамещения, и особенно это касается фармацевтической промышленности. В рамках соглашения мы рассчитываем на расширение присутствия компании на территории региона, имея в виду не только сбыт продукции, но и производство. У нас огромные перспективы для сотрудничества", - заявил Владимир Якушев.

По словам Ларисы Прокопьевой, соглашение о сотрудничестве стало результатом конструктивного диалога между правительством Тюменской области и холдингом "Эвалар".

"Холдинг входит в пятерку крупнейших фармацевтических компаний России. Наша продукция поставляется в 24 страны мира. Мы давно переросли региональный масштаб и активно развиваем производство. Сейчас рассматриваем проект создания в Тюмени высокотехнологичного комплекса по производству фармацевтических субстанций. Оценочная стоимость проекта - от трех до четырех миллиардов рублей", - рассказала генеральный директор холдинга "Эвалар".

По ее словам, первым шагом в реализации этого проекта станет разработанная совместно с правительством Тюменской области дорожная карта, в которой будут определены конкретные сроки.

"Мы видим, что в регионе успешно работает целый ряд производств в самых разных отраслях. Нам известно об активной политике поддержки бизнеса, которую ведет правительство Тюменской области", - отметила Лариса Прокопьева.

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Евгений Бабенко

Теги: импортозамещение , Эвалар , новое производство , Владимир Якушев , Лариса Прокопьева
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