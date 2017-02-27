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Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры

17:36 27 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Делегация Тюменской области встретится с представителями Российского-германской торгово-промышленной палаты и немецкими бизнесменами на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом рассказал журналистам губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Германия - наш традиционный партнер. С участием немецкого бизнеса в регионе создано большое количество предприятий. Несмотря на введенные Западом антироссийские санкции, ни один проект с участием германского капитала на территории Тюменской области не остановлен. Напротив, мы испытываем все больший интерес друг к другу. Поэтому я уверен, что в результате переговоров мы получим ряд перспективных и серьезных контрактов, которые в дальнейшем перерастут в конкретные инвестиционные проекты", - отметил Владимир Якушев.

Губернатор напомнил, что на форуме уже подписаны два соглашения о сотрудничестве - с группой компаний "Газпром нефть" и фармацевтическим холдингом "Эвалар".

"В планах - подписание еще, как минимум, двух подобных документов. Кроме того, в рамках форума пройдет ряд рабочих встреч", - сообщил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: инвестиционные проекты , Сочи , форум , Владимир Якушев , Германия , инвестиции
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