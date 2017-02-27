Тюмень привлекает передовые технологии бурения

admtyumen.ru

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и компанией "Геонавигационные технологии" подписали глава региона Владимир Якушев и генеральный директор компании Сергей Стишенко в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

В соответствии с соглашением компания "Геонавигационные технологии", которая работает в Москве и Санкт-Петербурге и занимается разработкой и внедрением инновационных технологий бурения скважин, станет резидентом Тюменского технопарка. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор Западно-Сибирского инновационного центра Андрей Саносян.

По словам Сергея Стишенко, приход возглавляемой им компании в Тюмень обусловлен двумя основными факторами - наличием в областном центре крупных научных центров крупнейших нефтяных компаний России, а также хорошими условиями государственной поддержки, которую предоставляет инноваторам региональное правительство.

"Мы объединяем три различные науки - физику горных пород, геомеханику и геонавигацию. Наши технологии позволяют максимально безопасно и эффективно пробурить скважину внутри целевого пласта. Это позволяет экономить очень серьезные средства. На зарубежном рынке даже у компаний-гигантов таких технологий пока нет", - рассказал генеральный директор компании "Геонавигационные технологии" в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Сергей Стишенко высоко оценил тюменский интеллектуальный потенциал в сфере нефтегазовой науки и подчеркнул, что подразделение компании будет укомплектовано местными специалистами. Это позволит создать от четырех до восьми рабочих мест.

"Привлекая сильных технологических игроков рынка нефтегазовых разработок, мы рассчитываем не только повысить общий уровень соответствующей экспертизы и компетенций в регионе, но и оказать существенное влияние на развитие российских технологий, которые в будущем позволят России занять достойное место в качестве экспортера инновационных решений для мировой нефтегазовой отрасли", - прокомментировал подписание соглашения губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Отметим, что подписание соглашения между правительством Тюменской области и компанией "Геонавигационные технологии" состоялось на площадке Ассоциации инновационных регионов России.

Евгений Бабенко