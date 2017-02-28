Юных тюменцев приглашают бесплатно освоить греко-римскую борьбу и бокс

На бесплатные тренировки по греко-римской борьбе и боксу три раза в неделю утром и вечером приглашает тюменцев до 12 лет спортивный клуб "Арена" (Воронинские горки, 174).

Занятия проводят мастера спорта: по греко-римской борьбе - Степан Мулагалеев, по боксу - Ганишер Миржалалов. Опытные инструкторы начинают вводить детей в тренировочный процесс с самых азов, с общей физической подготовки. Тренеры подбирают необходимую нагрузку, а в дальнейшем вводят элементы техник, акробатические и гимнастические упражнения. Постепенно прививаются знания приемов, ударов, правила поведения на ринге и татами.

Ганишер Миржалалов поделился своими наблюдениями: "Дети заряжают своей энергетикой, жаждой знаний, озорством. Все, что мы закладываем в них на этом этапе, становится основой для дальнейшей спортивной карьеры. Дети – как белый лист. Это одновременно очень интересно и очень ответственно. Вдохновляет то, что ребята загораются, их тянет на тренировки. А родители удивляются и радуются успехам".

Сейчас в клубе занимаются уже более 50 детей. Ребята занимали призовые места на городских соревнованиях. Набор на бесплатные секции продолжается.

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