Юные футболисты Тюмени могут завоевать путевки на юг

fc-tyumen.ru

Три отборочных турнира состязаний Детской футбольной лиги пройдут в Тюмени в 2017 году.

На май намечен предварительный раунд международного фестиваля "Локобол-2017-РЖД" среди команд, составленных из ребят 2006-2008 годов рождения. Суперфинал состоится в августе на полях Москвы.

В прошлом году в решающей встрече на стадионе "Геолог" второй состав ФК "Тюмень-2005" уступил сверстникам из МФК "Тюмень" - 1:2. У проигравших тогда особо отметили Владимира Боровикова. Победители же вышли в межрегиональный этап, который оказался удачным для представителей МФК "Тюмень-2005", они вышли в финал и взяли верх над гостями из "СДЮСШОР-1" Каменска-Уральского – 1:0. Мастер-класс для участников фестиваля провел защитник "Тюмени" Павел Маслов.

В суперфинале нашим землякам удалось получить опыт международных встреч. Они сыграли с хорватами, но до призов не добрались. Чемпионом же стал московский "Локомотив".

Игроки 2007 года в теплое время года смогут проверить свои силы во всероссийском фестивале "Загрузи себя футболом!". Решающий раунд этого турнира состоится в сентябре на берегу Черного моря. Шанс поехать в Анапу и Новороссийск имеют и воспитанники "Тюмени". В прошлом году состязания прошли без наших, а чемпионом стала волгоградская "Олимпия".

Ребят 2008 года рождения и их родителей ждкт увлекательное футбольное шоу в рамках предварительного турнира международного фестиваля "Большие звезды светят малым", которое в Тюмени проходит при участии бывшего форварда нашей команды Евгения Савина, теперь работающего на телевидении. В конце мая прошлого года воспитанники ФК "Тюмень-2007" заняли четвертое место, а в поединке за первую позицию коллектив "СДЮСШОР-Спартак" из Каменска-Уральского в серии пенальти переиграл МФК "Тюмень-2007". И все же без тюменцев в финальном этапе фестиваля не обошлось. Воспитанники Владимира Кечерукова из ФК "Тюмень-2008" отобрались на сентябрьские встречи в Анапе, удачно сыграв в Кургане, где проводился дивизион Дмитрия Лоськова. Одни из самых младших футболистов на юге дали бой соперникам и научились новому. Их земляки из МФК "Тюмени-2007" выступили успешнее, но тоже остались без медалей. Лучшей командой фестиваля стало московское "Чертаново", по пенальти превзошедшее "Алтай" из Барнаула, напоминает пресс-служба тюменского клуба.