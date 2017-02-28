Северяне пробились в финал первенства страны по мини-футболу

amfr.ru

По шесть очков набрали сургутский "Факел" и "ДЮСШ-Ямал" из Нового Уренгоя в заключительном туре конференции "Восток" Высшей лиги первенства страны по мини-футболу в Сургуте.

Хозяева были сильнее "Синары-ВИЗ-Д" из Екатеринбурга (6:2) и "Кургана" (5:2), а вот еще одному уральскому коллективу "ЗиК-УрФУ" северяне уступили (3:7). Лучшим бомбардиром сургутян в этом туре стал Денис Мустафин, забивший шесть мячей. Четыре гола на счету экс-игрока "Тюмени" Александра Шитикова.

Дружина из Нового Уренгоя с одинаковым результатом 6:3 нанесла поражения "Синаре-ВИЗ-Д" и "ЗиК-УрФУ", и была слабее "Кургана" (2:3). Самым результативным у ямальцев стал новичок команды Александр Безукладников, огорчивший соперников четыре раза.

В финальный этап состязаний вышли "ЗиК-УрФУ", "Факел" (они набрали по 51 баллу), "ДЮСШ-Ямал" (50) и "Витязь Газпром Трансгаз" из Уфы (41).

Василий Коньков