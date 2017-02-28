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Тюменская детская железная дорога может стать технопарком

16:27 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

До 400 детей ежегодно обучаются в учебных классах Тюменской детской железной дороги. Об этом в беседе с корр. "Тюменской линии" рассказал начальник Тюменской детской железной дороги Дмитрий Каргаполов.

По его словам, более 15% из них в дальнейшем выбирают профессию железнодорожника. "Обучение бесплатное, трехгодичное. В зимнее время дети занимаются в учебных классах, которые располагаются в ДК "Железнодорожник", клуб "Контакт" на Войновке и, с 2012 года - в школах п. Боровский. Набор в группы проводится с октября по ноябрь, возраст — не моложе 12 лет, - пояснил он. - По окончании обучения заинтересовавшихся профессиями железнодорожника, направляют для дальнейшего обучения в железнодорожный колледж или в "Уральский государственный университет путей сообщения". Особо отличившиеся получают целевые направления на бесплатное обучение, которое, к тому же, гарантирует рабочее место на предприятии".

Одним из перспективных направлений в работе детской железной дороги, по мнению Дмитрия Каргополова, может стать создание на их базе детских технопарков. Подобные комплексы выполняют задачи по стимулированию интереса школьников к сфере инноваций и высоких технологий, вовлечению в научно-техническое творчество, поддержке талантливых подростков и популяризации престижа инженерных профессий.

Перспективы развития детских железных дорог обсудили на форуме руководителей детских железных дорог (филиалов ОАО "РЖД") в Екатеринбурге. Мероприятие прошло на базе Свердловской детской железной дороги. Главными вопросами стали сохранение и развитие малых магистралей как уникальных центров профориентации.

"У нас есть учебно-производственный полигон в поселке Боровский, там расположен учебный класс, есть мастерская, есть действующий локомотив, пять вагонов. Летом проходят занятия по вождению поездов", - сообщил он.

Организация технопарка на базе Свердловской детской железной дороги – это, по мнению Дмитрия Каргаполова, первый шаг, первый этап. Правительство Свердловской области поддержало и софинансировало этот проект.

18 ноября в Тюменской областной думе прошел день Свердловской железной дороги. По итогам его было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Развитие детской железной дороги – одно из направлений этого сотрудничества.

Борис Олейник

Теги: детские технопарки , профориентация , Дмитрий Каргаполов , детская железная дорога

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