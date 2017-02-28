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Стартовала региональная неделя депутатов Госдумы

11:10 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии «Единая Россия»

Очередная региональная неделя депутатов Государственной думы проходит в Тюменской области по 5 марта.

Традиционно работа парламентариев в области началась с приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Провел его первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. 

С жалобой на эффективность работы судебных приставов к нему обратился житель Тюмени. В течение трех лет в его пользу не могут взыскать средства с должника. Бывшие сотрудники строительной организации не могут добиться выплаты долгов по заработной плате, которые составляют около 2 млн рублей. Руководитель компании проходит процедуру банкротства как физическое лицо, и единственный шанс получить свои деньги посетители приемной видят в банкротстве предприятия. Парламентарий отметил, что привлечет к решению этих вопросов прокуратуру.

Шум работы лифта мешает другой посетительнице. Девушка приобрела квартиру в новом доме и после переезда обнаружила, что звуконепроницаемость в ней очень низкая. Результаты проверки действительно показали, что допустимый уровень шума в жилье превышен, однако никаких мер ни застройщик, ни управляющая компания не предприняли. Кроме того, девушка недовольна тем, что плата за отопление в январе в два раза превышает декабрьскую. Эрнест Валеев взял проблемы под личный контроль и также намерен решить их с привлечением областной прокуратуры.

Жительница п. Березняки рассказала, что ее дочь после нескольких лет безупречной работы вынуждают уволиться по собственному желанию, поскольку предприятию нужно сократить количество сотрудников. Депутат готов помочь девушке и попросил ее лично обратиться к нему на прием.

Кроме того, в этот день к депутату Госдумы обратились с проблемами регистрации по месту жительства, оформления в собственность недвижимости по дачной амнистии, подведению газа и другим темам, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: судебные приставы , ЖКХ , прокуратура , прием граждан , Эрнест Валеев , Госдума , Единая Россия

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