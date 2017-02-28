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Регионы России подписали соглашения о субсидиях по проекту "Городская среда"

11:21 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.minstroyrf.ru

Соглашения о предоставлении субсидий с обязательством соблюдения регионами федеральных требований реализации проекта "Городская среда" уже подписали все регионы. Об этом сообщил глава Минстроя России Михаил Мень на панельной дискуссии "Современный город: создавая комфортную среду, развиваем экономику" в рамках российского инвестиционного форума "Сочи-2017" 27 февраля.

Открывая панельную дискуссию, вице-премьер правительства России Дмитрий Козак отметил уникальность программы благоустройства городов России. "В нее вовлечены и федеральные, и региональные власти, активно участвуют бизнес и жители городов, которые попали под программу благоустройства. На реализацию программы из федерального бюджета уже выделено 20 млрд рублей на субсидии региональных программ формирования комфортной городской среды", - подчеркнул Дмитрий Козак.

По словам министра, в начале марта средства будут перечислены в субъекты, и они смогут приступить к работе. Ожидается, что в текущем году системные перемены начнутся в 12 тыс. 145 муниципалитетах России.

Министр также напомнил о принятии регионами двух важнейших документов в рамках приоритетного проекта. "Мы намерены внедрить новые правила и принципы управления городским хозяйством, и ключевым документом для внедрения этих перемен станут современные муниципальные правила благоустройства, которые должны быть в этом году утверждены каждым муниципалитетом с населением от 1 тыс. человек. Этот  документ определит, что может и должна делать власть, уточнит права и обязанности  собственника по содержанию недвижимости; какие требования предъявляет конкретный муниципалитет к благоустройству парков, оформлению улиц и содержанию города; каковы правила участия горожан в принятии и реализации соответствующих решений. Новые правила благоустройства станут основополагающим кодексом благоустройства среды в этих муниципалитетах", - заявил министр. Второй важнейший документ, который должны утвердить муниципалитеты к концу 2017 года – это пятилетняя программа обустройства, сообщает пресс-служба Минстроя. 

Михаил Мень отметил необходимость привлечения частных инвестиций в программы развития городских пространств регионов России. Кроме того,  он напомнил, что благоустройство городов способствует   и их экономическому росту. "Согласно исследованиям, чем больше времени человек проводит в городе, тем больше денег он тратит, а адаптация  городских улиц под нужды пешеходов увеличивает активность и продажи в ритейле на 40%. Рост числа пешеходов влияет на целый ряд факторов – увеличение числа покупок, рост числа посетителей в кафе и ресторанах, безопасность и т.д. Увеличение пешеходного потока повышает привлекательности района для туристов и жителей, растет стоимость аренды и покупки недвижимости", - отметил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что часто для трансформации городов есть "быстрые решения", не требующие капитальных вложений. "Например, если в спальном районе есть одна ключевая пешеходная магистраль, прямая, продуваемая ветрами и неуютная, скорее всего, поток людей спешит по ней, не останавливаясь, из точки А в точку Б – от дома к остановке общественного транспорта или к ближайшему магазину. Если немного усложнить этот маршрут, украсив его уютными зонами с зеленью и скамейками, скорость потока замедляется, выше шанс, что люди воспользуются местным локальным бизнесом – и скорее всего, бизнес захочет поучаствовать в реализации такого проекта", - отметил Михаил Мень.

Теги: субсидии , благоустройство , Михаил Мень , Минстрой , Дмитрий Козак , инвестиции
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