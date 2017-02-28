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На дороге Ишим - Казанское столкнулись восемь автомобилей

10:49 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Девять человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 27 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, восемь автомобилей столкнулись во время снегопада и метели на 23-м километре автодороги Ишим – Казанское. Причиной аварии, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителями. Поврежденными в результате происшествия оказались автомобили "Фольксваген Джетта", "Лада" 9-й модели, "УАЗ", "Дэу Нексия", "Хендэ Элантра", "Ссанг Йонг Актион", "Мазда СХ-7" и "Лифан". Травмы получила 63-летняя пассажирка автомобиля "Мазда", у женщины раны лица, разрыв ключичного сустава и ушибы.

На 200-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск  в Тобольском районе столкнулись "Хендэ Солярис" и тягач "МАН" с полуприцепом. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. В результате ДТП травмы грудной клетки, переломы ребер и ушибы получили 59-летний водитель и 57-летняя пассажирка "Соляриса".

На 169-м километре трассы Тюмень – Омск столкнулись "Дэу Нексия" и большегруз "Кенворт". Причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Раны и ушибы головы, лица и конечностей  получили 19-летний водитель и пассажиры "Нексии", 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек.  

Днем у пересечения улиц Щербакова и Тимуровцев столкнулись автобус "Хендэ" и автомобиль "Тойота". По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию. Травму шеи и ушиб головы получила в результате аварии 39-летняя водитель "Тойоты".

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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