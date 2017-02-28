1 марта - события дня

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17:54 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в малом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Развитие минерально-сырьевой базы строительного и агрохимического сырья в Тюменской области".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "О реализации государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия в 2016 году".

В Тюмени в 15 часов на ул. Первомайской, 34/1 (второй этаж, конференц-зал) начнется встреча со сборной  Тюменской области, которая отправится на Всероссийские зимние сельские спортивные игры.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля молодежных театров "Театральная революция-2017".

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется открытие фестиваля молодежных театров "Театральная революция-2017".

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется фестиваль правды о предпринимательстве "Тruestoryfest".

В д. Дударева в 10 часов в "Гарден Отель" (ул. Цветочная, 1а) начнется научно-практическая конференция "Российское осетроводство".

Этот день в мире:

1762 – император Петр III издал знаменитый манифест "О вольности дворянства", согласно которому отменялась обязательность службы для дворянина.

1810 – родился композитор Фредерик Шопен.

1815 – Наполеон Бонапарт, сбежавший из ссылки на острове Эльба, высадился во Франции.

1846 – родился специалист по почвоведению Василий Докучаев.

1872 – конгресс США принял решение образовать первый в мире национальный парк в Йеллоустоне.

1912 – американец Альберт Берри совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолета.

1931 – начались открытые судебные слушания по сфабрикованному делу "Союзного бюро меньшевиков".

1937 – родился молдавский композитор Евгений Дога.

1966 - советская космическая станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры.

1977 – принят закон СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

1995 – в подъезде своего дома убит Владислав Листьев, знаменитый российский тележурналист, ведущий телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема".

1996 – президент Борис Ельцин подписал указ о сооружении в Амурской области нового космодрома "Свободный".

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