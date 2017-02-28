Студентам рассказали о трудоустройстве в полицию

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Условия и требования при трудоустройстве в органы полиции узнали студенты Института государства и права ТюмГУ.

Беседу с ними провел заместитель начальника по работе с личным составом УМВД России по Тюменской области полковник внутренней службы Вадим Зезев и врио начальника управления по работе с личным составом городского УМВД подполковник внутренней службы Алексей Кравченко.

Вадим Зезев затронул в разговоре особенности службы в МВД и требования, которые предъявляют к кандидатам, охарактеризовал социальные гарантии, которые государство предоставляет сотрудникам полиции. Алексей Кравченко рассказал о значении профессии полицейского в современном обществе и подчеркнул, что приоритетным является высокий уровень образования кандидата, а также его физическая, психологическая и моральная устойчивость.

Заместитель директора института Ольга Алиева отметила, что такие встречи помогают студентам определиться с будущим местом работы, сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Соб. инф.