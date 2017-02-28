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Тюменские спортсмены заняли пьедесталы ЧМ IBU

11:54 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: центр спортивной подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой

Сборная России в составе тюменки Екатерины Санниковой, Анастасии Гореевой и Кристины Егоровой одержала победу на чемпионате мира IBU в Словакии.

Юношеская сборная в составе Александра Мяконького, Ильи Новопашина воспитанника ЦПСР Л. Н. Носковой, а также Карима Халили, с разрывом 54,2 секунды, завоевала серебро. На первом месте расположилась сборная Норвегии. А бронзовые медали достались спортсменам из Беларусии.

Заключительной дисциплиной была эстафета на дистанцию 3х7,5 км у юношей и 3х6 км у девушек.

На первом этапе выступила тюменка Екатерина Санникова, затем эстафету подхватила уроженка Павловского Посада Анастасия Гореева, которая показала отличную скорость на лыжне.  И с безупречной стрельбой завершила эстафету Кристина Егорова из Удмуртии.  На втором месте расположилась сборная Норвегии с разрывом 18,3 секунды. Тройку призеров закрыла сборная Италии, сообщает центр спортивной подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

Теги: IBU , биатлон

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