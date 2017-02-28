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Водитель, подрезавший автобус в центре Тюмени, пойдет под суд

11:43 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями, передано в Центральный районный суд Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, днем 25 ноября 2016 года водитель на Honda Stream двигался по второму ряду проезжей части ул. Республики  в направлении ул. Орджоникидзе в Тюмени. По дороге он решил повернуть направо и заехать на парковку у дома №59 на ул. Республики. Для этого он из среднего ряда, пересекая сплошную разметку, выехал на правую крайнюю полосу движения, предназначенную для общественного транспорта, преграждая путь автобусу 30 маршрута. Водитель автобуса во избежание столкновения применил экстренное торможение, из-за чего в салоне упала 70-летняя пассажирка. Она получила переломы трех ребер с кровоизлиянием в левую плевральную полость (гемоторакс), что является тяжким вредом здоровью.

Водитель легкового авто признал свою вину в ДТП. Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

 

 

Теги: уголовное дело , ДТП

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