Туристы облетят Луну в 2018 году

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Американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году, говорится в пресс-релизе компании.

"Мы рады сообщить, что двое частных граждан провели переговоры со SpaceX по путешествию вокруг Луны в конце следующего года. Они уже внесли значительную предоплату, чтобы полететь к Луне", - цитирует релиз РИА Новости.

По заявлению компании, есть и другие заинтересованные в подобных полетах.

В SpaceX поблагодарили американское космическое агентство НАСА за финансирование, которое позволило создать космический корабль Dragon 2 — тот будет использоваться в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon. Эта ракета дает две трети тяги тяжелой ракеты Saturn V, которую использовало НАСА для отправки астронавтов на Луну.

Также космический корабль Crew Dragon будет запущен к Международной космической станции в автоматическом режиме во втором квартале 2018 года. Планируется в будущем выполнять до четырех подобных полетов в год.

Взлет космических туристов запланирован с мыса Канаверал во Флориде.

"Это возможность для людей вернуться в дальний космос впервые за 45 лет, и они будут путешествовать по Солнечной системе быстрее и дальше, чем кто-либо до них", — говорится в сообщении компании.

Расстояние до естественного спутника Земли — Луны — составляет в среднем 384 тыс. 467 км. До нынешнего момента единственной программой, в рамках которой люди преодолевали земное притяжение и покидали низкую околоземную орбиту, остается американская программа "Аполлон". В 1969-1972 годах американские астронавты шесть раз успешно высаживались на поверхность Луны и возвращались на Землю.

Соб. инф.