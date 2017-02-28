На Ямале стартует прием заявок на путевки в детские лагеря

Фото ИА "Север-Пресс"

Прием заявок на отдых и оздоровление детей на летний период стартует на Ямале 1 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", на портале www.molcentr.ru родители могут выбрать и забронировать место в понравившемся лагере. Главные условия: ребенку должно быть от 7 до 17 лет и он должен жить в автономном округе.

Юных ямальцев ждут лагеря Тюменской и Ленинградской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Болгарии. Тематика смен самая разнообразная: журналистика, спорт, наука, культура, фотоискусство, туризм. Каждый день в лагере насыщен разнообразными мастер-классами, практическими площадками, развлекательными, спортивными и досуговыми мероприятиями.

Заявочная кампания пройдет в два этапа. С 1 по 14 марта заявки принимают только от льготных категорий - детей из малоимущих семьей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей-жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий. Для всех остальных период подачи заявок начнется с 15 марта.



