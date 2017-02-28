В Тюмени откроется выставка изобретений Леонардо да Винчи
Фото пресс-службы ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"
Выставка, посвященная изобретениям гения науки и искусства Леонардо да Винчи, откроется в Тюменском драматическом театре 5 марта.
Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию. Интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи.
Основой выставки является интерактивность, большая часть предметов экспозиции — действующие, а многие из них можно испытать самостоятельно. Поразительный научный аттракцион дает посетителю возможность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики, испытать оригинальные средневековые механизмы и машины, а также наглядно разобрать их устройство и принципы работы
На выставке посетители увидят более пятидесяти различных экспонатов. От простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, здесь будут представлены фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.
Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому самостоятельное путешествие по выставке будет не менее увлекательным и познавательным, а фото и видеосъемка только приветствуется. Тюменцы могут делиться своими впечатлениями в соцсетях под хештегом: #museum-72ЛеонардоДаВинчи.
Выставка будет работать для посетителей с 5 марта по 21 мая, с 9 до 17 часов, выходной — понедельник.
Цена билетов в будние дни:
· Взрослый — 350 рублей
· Школьники, студенты, пенсионеры и другие льготные категории — 250 рублей (при предъявлении документа)
· Школьные группы от 10 человек — 250 рублей с человека
· Дети до 4 лет — бесплатно
Цена билета в выходные и праздничные дни:
· Взрослый — 450 рублей
· Школьники, студенты, пенсионеры и другие льготные категории — 350 рублей (при предъявлении документа)
· Многодетные семьи (при предъявлении документа) — 250 рублей
· Дети до 4 лет — бесплатно
В стоимость билетов в выходные и праздничные дни входит экскурсия. График экскурсий будет размещен на сайте музея и в социальных сетях на официальных страницах музея.
Фото пресс-службы ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"
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