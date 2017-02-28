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В Тюмени откроется выставка изобретений Леонардо да Винчи

16:05 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"

Выставка, посвященная изобретениям гения науки и искусства Леонардо да Винчи, откроется в Тюменском драматическом театре 5 марта.

Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию. Интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи.

Основой выставки является интерактивность, большая часть предметов экспозиции — действующие, а многие из них можно испытать самостоятельно. Поразительный научный аттракцион дает посетителю возможность самостоятельно изучить важнейшие законы механики и физики, испытать оригинальные средневековые механизмы и машины, а также наглядно разобрать их устройство и принципы работы

На выставке посетители увидят более пятидесяти различных экспонатов. От простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, здесь будут представлены фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.

Все экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому самостоятельное путешествие по выставке будет не менее увлекательным и познавательным, а фото и видеосъемка только приветствуется. Тюменцы могут делиться своими впечатлениями в соцсетях под хештегом: #museum-72ЛеонардоДаВинчи. 

Выставка будет работать для посетителей с 5 марта по 21 мая, с 9 до 17 часов, выходной — понедельник.

Цена билетов в будние дни:

·         Взрослый — 350 рублей

·         Школьники, студенты, пенсионеры и другие льготные категории — 250 рублей (при предъявлении документа)

·         Школьные группы от 10 человек — 250 рублей с человека

·          Дети до 4 лет — бесплатно

Цена билета в выходные и праздничные дни:

·         Взрослый — 450 рублей

·         Школьники, студенты, пенсионеры и другие льготные категории — 350 рублей (при предъявлении документа)

·         Многодетные семьи (при предъявлении документа) — 250 рублей

·         Дети до 4 лет — бесплатно

В стоимость билетов в выходные и праздничные дни входит экскурсия. График экскурсий будет размещен на сайте музея и в социальных сетях на официальных страницах музея.

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Фото пресс-службы ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова"
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Теги: история , драмтеатр , выставка , культура

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