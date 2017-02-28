Венгерские вузы вместе с ТюмГУ займутся агроэкологией

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Сотрудничать с Тюменским государственным университетом намерены венгерские вузы. Об этом их представители сообщили на первом российско-венгерском форуме по вопросам высшего образования, который проходил в Москве.

Университет Святого Иштвана и Будапештский университет имени Лоранда Этвеша выразили активную заинтересованность в выстраивании диалога в области агроэкологии. Предложение о сотрудничестве поступило от Печского университета – первого вуза Венгрии, основанного в 1367 году.

В первом российско-венгерском форуме приняли участие представители 12 венгерских и десяти российских вузов – партнеров посольства Венгрии в России. Тюменский госуниверситет представляли проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков и руководитель Ресурсного центра Ксения Кушнир. Эксперты обсудили приоритетные направления академического сотрудничества университетов России и Венгрии, а также возможности межвузовского сотрудничества двух стран, стипендиальные программы Венгрии для иностранных студентов. Кроме того, представители вузов обозначили значимость участия российских студентов в программах "Эразмус+" и Stipendium Hungaricum.

Как сообщают в управлении стратегических коммуникаций вуза, ТюмГУ имеет богатую историю культурного и научного сотрудничества с Венгрией. Партнерские взаимоотношения сложились с Музеем естественной истории и Институтом защиты растений Академии наук Венгрии (Будапешт), Дебреценским университетом (Дебрецен), Католическим университетом имени Пазманя (Будапешт). Ежегодно в ТюмГУ проводится Российско-венгерский культурный форум при поддержке Венгерского культурного, научного и информационного центра.

Соб. инф.