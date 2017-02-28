Студенты и школьники стали депутатами облдумы на один день

Фото Тюменской линии

Задать вопросы парламентариям и примерить роль депутатов смогли школьники и студенты в День молодого избирателя в Тюменской областной думе.

На мероприятие прибыли учащиеся Тюмени, а также молодые парламентарии Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Омутинского, Исетского и Тюменского районов.

"Вы должны почувствовать, что мы ведем с вами взрослый диалог и именно с вами связываем наше будущее, - обратился к участникам встречи заместитель председателя областной думы Виктор Рейн. - Мы хотим, чтобы вы прочувствовали, что участие в выборах – это ваш долг, вы должны участвовать в будущем своей страны, в своем будущем".

По мнению депутата, одной из площадок, где молодые жители области смогли успешно проявить себя, является молодежный парламент.

"У нас есть ребята, которыми мы гордимся, они представляют парламент Тюмени, парламенты муниципальных образований, являются депутатами на своих избирательных округах. Эта площадка им позволила выйти на новый уровень. Идет формирование шестого состава молодежного парламента. Возможно, соискатели есть и в этом зале", - сказал Виктор Рейн.

Для участников Дня молодого избирателя провели экскурс по истории Тюменской областной думы, организовали деловую игру "Академия выборов", а также встречу с председателем Избирательной комиссии Тюменской области Игорем Халиным и парламентарием Владимиром Нефедьевым.

Под руководством депутата областной думы Владимира Ульянова школьники и студенты смогли проверить знания об основах конституционного права.

"Большинство вопросов были несложными, мы их подробно разбирали на школьных уроках. Но были несколько тем, вызвавших трудности. Теперь я знаю пробелы в знаниях и хочу их восполнить", - отметила ученица 10 класса Екатерина Куценко.

Татьяна Ковалева