up

28.02.2017 вторник

EUR 61.2569

USD 57.9371

В Тюмени -5..-7 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Студенты и школьники стали депутатами облдумы на один день

14:38 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской линии

Задать вопросы парламентариям и примерить роль депутатов смогли школьники и студенты в День молодого избирателя в Тюменской областной думе.

На мероприятие прибыли учащиеся Тюмени, а также молодые парламентарии Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Омутинского, Исетского и Тюменского районов.

"Вы должны почувствовать, что мы ведем с вами взрослый диалог и именно с вами связываем наше будущее, -  обратился к участникам встречи заместитель председателя областной думы Виктор Рейн. - Мы хотим, чтобы вы прочувствовали, что участие в выборах – это ваш долг, вы должны участвовать в будущем своей страны, в своем будущем".

По мнению депутата, одной из площадок, где молодые жители области смогли успешно проявить себя, является молодежный парламент.  

"У нас есть ребята, которыми мы гордимся, они представляют парламент Тюмени, парламенты муниципальных образований, являются депутатами на своих избирательных округах. Эта площадка им позволила выйти на новый уровень. Идет формирование шестого состава молодежного парламента. Возможно, соискатели есть и в этом зале", - сказал Виктор Рейн.  

Для участников Дня молодого избирателя провели экскурс по истории Тюменской областной думы, организовали деловую игру "Академия выборов", а также встречу с председателем Избирательной комиссии Тюменской области Игорем Халиным и парламентарием Владимиром Нефедьевым.

Под руководством депутата областной думы Владимира Ульянова школьники и студенты смогли проверить знания об основах конституционного права.

"Большинство вопросов были несложными, мы их подробно разбирали на школьных уроках. Но были несколько тем, вызвавших трудности. Теперь я знаю пробелы в знаниях и хочу их восполнить", - отметила ученица 10 класса Екатерина Куценко.

Татьяна Ковалева

Теги: молодежь , Тюменская областная дума

Последние новости

16:38 Тюменская область готовится перейти на новую систему земледелия
16:27 Тюменская детская железная дорога может стать технопарком
16:16 Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису
16:13 Региональные ведомства наладили конструктивное взаимодействие
16:05 В Тюмени откроется выставка изобретений Леонардо да Винчи Фото
15:54 Депутаты Госдумы закрыли последнюю лазейку госслужащим в зарубежные банки
15:43 Вузы смогут открывать школьные классы
15:32 СК проводит проверку по детскому травматизму в батутном центре
15:21 "Лыжня России" не обойдет Ишим стороной
15:10 Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии

Тюмень привлекает передовые технологии бурения

Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры

Политика

Региональные ведомства наладили конструктивное взаимодействие

Депутаты Госдумы закрыли последнюю лазейку госслужащим в зарубежные банки

Госдума уменьшает давление на бизнес

Экономика

Тюменская область готовится перейти на новую систему земледелия

Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме

В тюменских деревнях строятся дороги с твердым покрытием

Общество

Тюменская детская железная дорога может стать технопарком

В Тюмени откроется выставка изобретений Леонардо да Винчи

Вузы смогут открывать школьные классы

Спорт

Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису

"Лыжня России" не обойдет Ишим стороной

Тюменские спортсмены заняли пьедесталы ЧМ IBU

Происшествия

СК проводит проверку по детскому травматизму в батутном центре

Водитель, подрезавший автобус в центре Тюмени, пойдет под суд

На дороге Ишим - Казанское столкнулись восемь автомобилей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+