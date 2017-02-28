Госдума уменьшает давление на бизнес

фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Органы прокуратуры при проверке деятельности малых и средних предпринимателей больше не будет требовать те документы, которые были предоставлены при предыдущих проверках, как и те, которые имеются в свободном доступе на сайте предприятия. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев.

"О необходимости регламентировать деятельность прокуратуры по надзору за исполнением закона о защите индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при контрольно-надзорных мероприятиях с тем, чтобы уменьшить давление на бизнес я говорил в ходе своей избирательной кампании, - отметил Эрнест Валеев. - Сейчас мы внесли изменения в закон о прокуратуре, в котором четко прописали основания для проведения проверок, их сроки. Четко прописали всю процедуру проверок, что позволяет значительно уменьшить возможности административного давления на бизнес".

Закон принят в третьем чтении и находится на подписании у президента РФ.

Борис Олейник