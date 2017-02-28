Tele2 собирается создать экосистему и виртуальные сети

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Развитию рынка телекоммуникаций был посвящен круглый стол, который организовал журнал "Эксперт-Урал". Представители отрасли собрались, чтобы подвести итоги 2016 года и обсудить стратегию работы.

Руководитель департамента продуктов Tele2 макрорегиона Урал Юрий Смирных рассказал коллегам, что в 2016 году компания планомерно расширяла зону покрытия голосовой связью и мобильным Интернетом. В конце августа оператор запустил сеть 4G в Челябинской области, а в сентябре - в Свердловской области.

По мнению участников круглого стола, существует несколько направлений развития для операторов связи. Первый: минимизация издержек, в частности совместное использование инфраструктуры и частотного диапазона.

Второе важнейшее направление: развитие экосистемы телеком- и нетелеком-партнеров. Tele2 уже выпустила первую брендированную карту совместно с Touch Bank, а в 2017 году это будет целый пул партнеров. При этом компания не планирует останавливаться на одной лишь банковской карте, в ее планах создать интерактивную площадку, на которой клиент сможет оформить банковскую карту, оставить заявку на кредит, приобрести товар в кредит (online), оформить страховку и т. д.

Также в рамках круглого стола представители операторов связи рассказали о том, как планируют монетизировать знания о клиентах, усиливать работу с мессенджерами, а также уделять больше внимания сектору B2B.

"В начале 2017 года бизнес-стратегия Tele2 получила новое развитие. Ее главный посыл: выход за рамки модели дискаунтера - сохранение низких цен при высоком уровне качества и развитие целого ряда новых, в том числе немобильных сервисов в различных сферах жизни. В рамках этого подхода мы планируем построить экосистему нетелеком-партнеров. Еще одним направлением нашего развития является сотрудничество с крупными компаниями в области организации виртуальных сетей. Самые крупные проекты в этой области — сотрудничество с "Ростелекомом" и со Сбербанком", - пояснил Юрий Смирных.