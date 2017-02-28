Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису

Фото Ханты-Мансийского банка

Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) стала победителем соревнований по настольному теннису в рамках ежегодной спартакиады трудящихся окружного центра.

Спортсмены показали самый высокий результат за всю историю спартакиады, выиграв все игры с сухим счетом (по командным очкам), сообщает пресс-служба финансовой организации.

В турнире приняли участие 25 команд предприятий и организаций города. Сборная Ханты-Мансийского банка вышла старт в ранге фаворита: на протяжении последних нескольких лет финансовая организация выигрывает теннисные турниры в рамках городской спартакиады. А за все время участия в соревнованиях с 2006 года сборная банка восемь раз становилась победителем спартакиады.

Чемпионский состав сборной Ханты-Мансийского банка по настольному теннису: главный специалист группы открытия счетов отдела операционного сопровождения операционного управления Наталья Воронцова; начальник учебного центра управления по работе с персоналом Наталья Кучина; заместитель управляющего филиала Александр Дарданов; ведущий специалист группы клиентского обслуживания дирекции филиала в г. Ханты-Мансийск Дмитрий Зырянов.

Соб. инф.