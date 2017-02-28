Депутаты Госдумы закрыли последнюю лазейку госслужащим в зарубежные банки

фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Депутаты Госдумы внесли изменения в закон, запрещающий лицам, находящимся на государственной службе иметь счета в зарубежных банках, и пользоваться другими финансовыми инструментами.

Как отметил на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Эрнест Валеев, этот закон, принятый два года назад, оставлял для недобросовестных чиновников определенные лазейки.

"И это показала практика применения закона, - пояснил Эрнест Валеев. - Очень многие госслужащие начали передавать эти финансовые инструменты, которые у них были, по доверенности в трастовое управление. Мы внесли изменения в закон в этой части. Сегодня возможности иметь финансовые инструменты путем передачи их в управление другим лицам, исключена. Таким образом, мы устранили лазейки, которые имелись в предыдущей редакции закона".

Борис Олейник