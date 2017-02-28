Курс по спинальной хирургии пройдет в тюменском ФЦН

Фото пресс-службы ФЦН

Образовательный курс по спинальной хирургии с мастер-классом по оперативному доступу при вертебральной патологии пройдет на базе Федерального центра нейрохирургии и областного бюро судебно-медицинской экспертизы Тюменской области 2-3 марта.

Участники мероприятия смогут следить за ходом операций с помощью видеотрансляции.

Организатор курса: Ассоциация нейрохирургов Тюменской области при участии кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Курс пройдет под руководством главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова и представителя Центра лечения позвоночника Maria-Hilf-Hospital (Штадтлон, Германия) Томаса Любберса.

В первый день конференции Томас Любберс проведет лекции о технике перкутанной спинальной эндоскопии, эндоскопической анатомии люмбального форамминального отверстия и на другие темы, после чего будет организована видеотрансляция из операционной, по которой участники смогут наблюдать эндоскопическую трансфораминальную хирургию позвоночника. Также состоится кадаверный мастер-класс "Интерламинарные и трансфораминальный доступы".

Второй день образовательного курса начнется с еще одной трансляции, демонстрирующей эндоскопическую заднелатеральную хирургию позвоночника. Затем Томас Любберс расскажет о личном опыте использования оптимизированной системы SpineTIP для перкутанной эндоскопической люмбальной декомпрессии. Пройдет кадаверный мастер-класс "Заднелатеральный доступ". По окончании образовательного курса слушатели получат сертификаты.

Фото пресс-службы ФЦН