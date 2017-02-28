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Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы

17:32 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Тюменский депутат Госдумы Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных парламентариев. Институт социально-экономических и политических исследований составил рейтинг депутатов по их законодательной активности и результативности в ходе стартовой сессии Госдумы РФ VII созыва.

Рейтинг учитывает активность депутатов (число внесенных законопроектов) и результативность их инициатив (балл зависит от того, был ли законопроект принят, отклонен или отправлен на доработку). При этом авторы делали акцент на социально значимые инициативы и давали за них дополнительные баллы. Тюменский депутат по этим показателям занял пятое место среди 450 депутатов. На его счету два внесенных законопроекта и один, принятый в целом.

"Мы работаем в новом созыве уже пять месяцев. За это время прошло 30 пленарных заседаний Государственной думы, - сообщил Эрнест Валеев на пресс-конференции в Тюмени. - В целом за это время я выступал с докладом на пленарных заседаниях по 32 законопроектам. Из них 11 – это законопроекты, которые были за моим авторством, остальные – это законопроекты, внесенные Президентом страны, правительством".

Борис Олейник

Теги: Госдума , рейтинг , Эрнест Валеев

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