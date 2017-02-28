Тюменская область вошла в число лучших регионов России по оценке регулирующего воздействия

Тюменская область вошла в 20-ку лучших субъектов Российской Федерации в рейтинге регионов по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) по итогам 2016 года. Регион занял 15 место, поднявшись на 14 пунктов - с 29 строчки в 2015 году.

Рейтинг представило Министерство экономического развития России.

Добавим, что все регионы, в зависимости от качества работы по ОРВ, распределены по четырем уровням: "высший", "хороший", "удовлетворительный" и "неудовлетворительный". В докладе, представленном на прошедшей в г. Светлогорске Калининградской области конференции "Реформа государственного управления: региональный аспект", в числе регионов-лидеров, отнесенных к "высшему уровню", Минэкономразвития России отметило Тюменскую область, Ленинградскую область и Краснодарский край как регионы, чьи достижения не стали неожиданностью, учитывая уделяемое внимание вопросам организации и проведения ОРВ. При этом разница в баллах между регионами-лидерами незначительна и итоговое место определили отдельные точечные аспекты устройства института ОРВ, а также практические особенности проведения указанной процедуры.

Достичь высоких результатов позволила совместная работа и взаимодействие региональной власти и бизнеса. Самое активное участие в ОРВ в 2016 году приняли организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества – Региональное отделение РСПП "Союз работодателей Тюменской области", Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата Тюменской области, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Напомним, что оценка регулирующего воздействия – это процедура, которая предполагает открытое (публичное) обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательства и инвестиций, направленное на выявление и устранение негативных последствий, к которым может привести принятие таких проектов.

В докладе Министерства экономического развития также названы 10 регионов-лидеров, разместивших наибольшее количество лучших практик проведения ОРВ в 2016 году. В число указанных регионов вошла и Тюменская область.