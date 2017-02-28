В Тобольске подписаны договоры с победителями конкурса проектов СИБУРа

фото Тобольской промплощадки

31 проект от 23 учреждений социальной сферы Тобольска получат поддержку СИБУРа.

Торжественное подписание документов состоялось в администрации города, в церемонии приняли участие первый заместитель главы города Яна Зубова, генеральный директор "СИБУР Тобольска", член правления – управляющий директор ООО "СИБУР" Константин Белкин, эксперт по связям с государственными органами "СИБУР Тобольска" Елена Бельская, руководители и представители муниципальных учреждений и некоммерческих организаций города.

За 16 проектов проголосовала экспертная комиссия конкурса, один проект был выбран Общественным советом Тобольской промышленной площадки, 14 проектов выбрали тоболяки путем открытого голосования на сайте программы. В числе победителей – восемь образовательных учреждений, две спортивные школы и 13 муниципальных и некоммерческих организаций.

Тобольский медицинский колледж начнет работы по восстановлению Аптекарского сада, объекта, являющегося историческим памятником. На территории сада высадят лекарственные растения. Уже второй конный клуб города получит финансовую поддержку для строительства крытого манежа для занятий верховой ездой. Детско-юношеская спортивная школа №1 планирует провести открытый городской турнир по фигурному катанию на коньках для детей, а в школе №15 создадут экологический класс под открытым небом для исследований и наблюдений за природными явлениями. Все эти проекты будут реализованы до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.

"СИБУР заинтересован в социальном развитии города, в поддержке общественно-значимых начинаний и инициатив жителей. Реализация программы "Формула хороших дел" позволила компании не только существенно расширить периметр собственной благотворительной деятельности, но и стимулировать местные организации к более активному и плодотворному сотрудничеству на благо городов нашего присутствия. В этом году на грантовый конкурс программы из Тобольска было подано 137 заявок, город вновь занял первое место по этому показателю. Надеюсь, нам удастся сохранить лидерские позиции и заданную высокую планку на весь год!" – отметил Константин Белкин.

Яна Зубова выразила благодарность компании за вклад в развитие города: "Мы благодарим СИБУР за реализацию значимой для нашего города программы. Второй год в списке проектов важные и интересные идеи. Главное – мы видим, как они повышают качество жизни горожан, создают благоприятную культурную среду, позволяют провести масштабные и значимые мероприятия".

Напомним, что единая благотворительная программа СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. В 2016 году в рамках программы было реализовано 37 значимых для Тобольска проектов. Среди них – строительство сноупарка на стадионе "Тобол", открытие бассейнов в двух детских садах города. Кроме того, Тобольский колледж искусств и культуры им А.А. Алябьева реализовал проект "Детская филармония", детско-юношеская спортивная школа №1 провела хоккейный турнир "Ледовые бои СИБУРа".