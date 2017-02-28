Региональные ведомства наладили конструктивное взаимодействие

www.duma72.ru

Первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил важную роль государственных регистраторов недвижимости в законодательном процессе.

В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области подвели итоги работы за 2016 год и обсудили планы на 2017 год. От имени депутатского корпуса в заседании принял участие первый заместитель председателя областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрей Артюхов, сообщает управление по обеспечению информационной политики областной думы.

"Сотрудники управления госрегистрации, кадастра и картографии активно взаимодействуют с Тюменской областной думой по вопросам совершенствования как регионального, так и федерального законодательства, участвуют в работе комитетов, семинарах, совещаниях, конференциях, организованных в стенах парламента", - отметил Артюхов.

В качестве примера первый вице-спикер рассказал об участии специалистов управления госрегистрации в обсуждении поправок в областной закон об обороте земель сельхозназначения, подготовке предложений по внесению изменений в Жилищный кодекс РФ и российский кодекс об административных нарушениях.

За 2016 год регистраторам удалось значительно повысить качество предоставляемых услуг и сократить сроки прохождения юридических процедур. В прошлом году к ним обратилось почти 870 тыс. заявителей.

Многое сделано в части предоставления электронных услуг. На территории области средний срок регистрации такой сделки сократился до пяти дней. Совершенствованию работы помогло создание сети отделений многофункциональных центров и доступность консультаций с профильными специалистами.

Руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Владимир Кораблев поблагодарил всех за работу и отметил, что идти вперед помогает эффективная система межведомственного взаимодействия.

По его мнению, в регионе между структурами разного уровня сложились конструктивные и доброжелательные отношения, которые позволяют сделать процесс обращения в орган власти максимально быстрым и простым.

Соб. инф.